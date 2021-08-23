Пьяная медсестра отказалась ставить капельницу россиянке

Пьяная медсестра отказалась ставить капельницу пациентке больницы в Новокузнецке, несмотря на ее плохое самочувствие. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что сотрудницу уволили. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

«Меня госпитализировали в городскую клиническую больницу №29 Новокузнецка. Спустя час ко мне так никто и не подошел. Как стало известно, медсестра находилась в алкогольном опьянении, и ждать помощи было не от кого», — рассказала пациентка.

По ее утверждению, сотрудница проколола вены другим пациентам, когда делала уколы. Кроме того, медсестра не отвечала на вопрос, почему находится в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

Ранее в московской больнице №36 беременная пациентка Лея Леонова сняла на видео, как пьяная медсестра матом накричала на пожилую женщину. На кадрах, опубликованных в Telegram, можно услышать крики сотрудницы, которая угрожала пенсионерке, требуя, чтобы та замолчала.