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Пьяная медсестра отказалась ставить капельницу россиянке

В Новокузнецке пьяная медсестра отказалась лечить пациентку
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пьяная медсестра отказалась ставить капельницу пациентке больницы в Новокузнецке, несмотря на ее плохое самочувствие. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что сотрудницу уволили. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

«Меня госпитализировали в городскую клиническую больницу №29 Новокузнецка. Спустя час ко мне так никто и не подошел. Как стало известно, медсестра находилась в алкогольном опьянении, и ждать помощи было не от кого», — рассказала пациентка.

По ее утверждению, сотрудница проколола вены другим пациентам, когда делала уколы. Кроме того, медсестра не отвечала на вопрос, почему находится в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

Ранее в московской больнице №36 беременная пациентка Лея Леонова сняла на видео, как пьяная медсестра матом накричала на пожилую женщину. На кадрах, опубликованных в Telegram, можно услышать крики сотрудницы, которая угрожала пенсионерке, требуя, чтобы та замолчала.

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