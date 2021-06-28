Российские полицейские обокрали потерявшего сознание пенсионера

В Москве двое сотрудников полиции обокрали пенсионера, потерявшего сознание на улице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

88-летний пенсионер почувствовал себя плохо, упал и ударился головой возле подъезда своего дома на Сиреневом бульваре. Патрульные нашли его и вызвали скорую помощь. Ожидая медиков, полицейские заметили у пенсионера миллион рублей наличными, которые он ранее снял со своего счета в банке. Правоохранители забрали себе 724 тысячи рублей, остаток оставив потерпевшему.

Очнувшись и обнаружив пропажу, пенсионер обратился в полицию. В ходе следственных действий дома у одного из патрульных обнаружили 230 тысяч рублей.

Свидетелями по делу стали сотрудники скорой помощи, которые приезжали на вызов к пенсионеру. Уже находясь под следствием, полицейские предлагали медикам поделиться частью украденных средств, чтобы они не давали против них показания.

Свою вину подозреваемые не признают.