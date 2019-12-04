Сотрудница российского банка присвоила миллионный счет 83-летнего пенсионера

В Москве при попытке похитить большую сумму со счета пенсионера задержана сотрудница крупного банка и ее сын. Об этом рассказала «Ленте.ру» Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Она уточнила, что операция проводилась во взаимодействии со службой безопасности банка. О пропаже со своего счета восьми миллионов рублей заявил 83-летний москвич. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к краже причастна сотрудница банка.

«Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо, — рассказала Волк. — Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств 83-летнего москвича до конца не смогла, так как была задержана. При обыске в квартире матери и сына были изъяты еще 7,5 миллионов рублей, происхождение которых устанавливается».

Уголовное дело возбуждено по статьям «покушение на кражу в особо крупном размере», мать и сын взяты под домашний арест. Следствие устанавливает причастность этих лиц к другим аналогичным преступлениям.

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