Российский подросток защищал мать и получил от мигранта пять ударов ножом

В Новороссийске суд избрал меру пресечения 35-летнему гражданину одного из государств Центральной Азии, обвиняемому в покушении на убийство 16-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Мужчина арестован на два месяца.

По данным следствия, 10 октября мигрант в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к бывшей сожительнице. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил хозяйку дома. На ее защиту встал 16-летний сын, он попытался выгнать непрошенного гостя из квартиры. Но мужчина нанес подростку как минимум пять ударов ножом в шею, голову и грудь. Юноша сумел вырваться от напавшего и убежать.

Мать подростка вызвала полицию и скорую помощь. Прибывшие силовики задержали мужчину. Раненого увезли в больницу, его жизнь вне опасности.

В ходе расследования следователи намерены выяснить законность нахождения обвиняемого в России.