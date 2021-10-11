Мужу главного редактора рязанского портала вынесли приговор за ее убийство

Муж журналистки Жанны Шепляковой получил семь лет колонии строго режима за ее убийство

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор мужу российской журналистки, главного редактора регионального интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой Алексею, признанному виновным в ее убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда брату погибшей в размере одного миллиона рублей.

Тело Шепляковой с десятью ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. Главный подозреваемый — муж погибшей — скрылся с места происшествия. Позднее Алексей сдался полиции. По словам мужчины, причиной конфликта стал бракоразводный процесс. Мужчина хотел забрать детей, но Жанна стала звонить брату и подруге, жаловаться и просить помощи. В результате словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой Алексей схватил нож и убил супругу.

