В дагестанской школе объяснили наличие ножа у убившего другого школьника ученика

Никто из администрации школы №51 в Махачкале не знал, что у убившего одноклассника ученика был с собой нож. Об этом рассказала замдиректора по воспитательной части Татьяна Максудова, передает RT.

По словам Максудовой, администрация школы не имеет права обыскивать учеников. «Обыскивать мы не имеем права. Если бы какой-то сигнал был, что у него был [при себе нож]», — объяснила она, комментируя наличие ножа у девятиклассника.

Максудова добавила, что в сентябре несколько школьниц рассказали ей о конфликте нападавшего с учеником 10-го класса. Тогда в школу вызвали участкового и отца подростка, он получил выговор, после чего помирился с противником, и «все утихомирилось». При этом, по ее словам, «никогда не было такого даже в мыслях, что этот ребенок способен на агрессию».

11 октября в дагестанской школе между учениками произошла драка, в ходе которой один из них ударил противника ножом, пострадавший умер в больнице. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и халатности.