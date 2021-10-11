Мать убившего ученика в школе Махачкалы заступилась за него фразой «он же пацан»

Мать ученика школы № 51 в Махачкале, который убил своего одноклассника, одобряла агрессию сына и заступалась за него перед другими родителями и учителями. Об этом сообщила детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова, ее слова приводит KP.RU.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что в семье школьника знали о том, что он ругается матом и срывает уроки. Однако во время родительских собраний мать только заступалась за сына, отвечая на претензии педагогов фразой «Он же пацан!».

При этом семья мальчика, где он единственный ребенок, благополучная. По словам омбудсмена, какое-то время школьник находился на домашнем обучении, а в школу №51 его перевели из другой в связи с плохим поведением и нежеланием учиться.

«У него были очень большие проблемы с образовательным процессом, в том числе по части коммуникации с одноклассниками и учителями. Стоял на внутришкольном учете. Сквернословил. Вел себя безобразно», — добавила Ежова.

О том, что в одной из школ Махачкалы девятиклассник нанес сверстнику ножевое ранение, стало известно в понедельник, 11 октября. Пострадавший школьник скончался в больнице. Нападавшего доставили в полицию.