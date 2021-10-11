В Махачкале уволили директора школы после убийства одного ученика другим

В Махачкале уволили директора и заместителя директора школы №51, где от ножевого ранения погиб подросток. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Дагестана, пишет РИА Новости.

ТАСС со ссылкой на источник также сообщает, что руководителю учебного учреждения стало плохо — ему вызвали медиков.

По версии следствия, утром 11 октября на школьном дворе между учеником 9 класса и его одноклассником произошла драка, в ходе которой один ударил ножом другого. От полученного ранения подросток умер в больнице. СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего школьника по статье «Убийство».

Кроме этого, уголовные дела возбуждены в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе, а также в отношении руководства организации, осуществлявшей охрану в учебном учреждении.