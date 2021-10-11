Момент смертельной драки в школе Махачкалы попал на видео

Очевидцы сняли смертельную драку между учениками школы № 15 Махачкалы. Видео, на которое попал момент конфликта, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны два подростка, один из которых бросается на оппонента.

По версии следствия, 11 октября в школе между учениками произошла драка, в ходе которой один ударил ножом другого. От полученного ранения подросток скончался в больнице. Подозреваемый заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта.

В отношении 16-летнего ученика началось расследование дела об убийстве, в отношении директора школы — о халатности, руководители частного охранного предприятия стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование находится на личном контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.