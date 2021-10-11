На охрану школы Махачкалы завели дело после убийства ученика

СКР возбудил дело против охранного предприятия после убийства ученика школы Махачкалы

Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) стали фигурантами уголовного дела после убийства ученика школы №15 Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитет России.

Следователи начали расследование дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Преступление вменяется руководителям ЧОПа.

Также СКР возбудил дело о халатности против директора школы.

Ранее 11 октября сообщалось, что глава СКР взял под личный контроль расследование убийства ученика в махачкалинской школе. По версии следствия, 11 октября в школе между учениками произошла драка, в ходе которой один ударил ножом другого. От полученного ранения подросток скончался в больнице.

На допросе 16-летний подозреваемый заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта.