Появилось видео с допросом ученика школы Махачкалы после убийства одноклассника

Подозреваемый в убийстве одноклассника ученик школы № 15 Махачкалы рассказал, что приобрел нож год назад, и он случайно оказался в его кармане. Об этом подросток заявил на допросе в МВД, видео которого появилось в Telegram-канале RT.

На кадрах 16-летний школьник говорит, что у него были деньги, и он купил нож в маленьком магазинчике, «чтобы дома лежал». «У всех есть — пусть и у меня будет», — объясняет задержанный. По словам подростка, нож остался лежать у него в кармане. Во время драки он вытащил нож и в состоянии аффекта ударил им одноклассника. После того, как подросток нанес ранение потерпевшему, он пошел к директору школы.

По словам подростка, прежде у него не было конфликтов с 15-летним погибшим. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также поручил дать жесткую правовую оценку действиям руководителей школы и разобраться с обеспечением безопасности в учебном заведении.

По версии следствия, 11 октября в школе между учениками произошла драка, в ходе которой один ударил ножом другого. От полученного ранения подросток скончался в больнице.