Старшеклассники избили журналистов после убийства в дагестанской школе

Старшеклассники лицея №51 в Махачкале, где девятиклассник убил ученика ножом, избили журналистов. Об этом сообщили в РГВК «Дагестан», передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным канала, во время работы журналистов в школе стало известно, что пострадавший ученик умер, и у других школьников было шоковое состояние. Предположительно, из-за этого старшеклассники и совершили нападение.

Пострадавший оператор телеканала находится в больнице, он получил множественные гематомы, ему делают рентген. Скорее всего, он не будет обращаться в полицию, так как ученики могли напасть на него в состоянии аффекта, уточнили в РГВК «Дагестан».

Ранее сообщалось, что в лицее №51 в Махачкале один из учеников ударил одноклассника ножом, пострадавший умер в больнице. По данным Telegram-канала MashGor, нападавшего избили незадолго до драки, после чего он решил выяснить отношения с одним из обидчиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).