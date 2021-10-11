Появились подробности убийства школьника в Махачкале

Ученик 9-го класса школы №51 Кировского района Махачкалы убил своего одноклассника во время драки. О подробностях произошедшего сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета России (СКР).
По информации Telegram-канала «112», подростки давно недолюбливали друг друга, часто ссорились и дрались. Отмечается, что между школьниками произошла очередная ссора, в ходе которой нападавший, пришедший в учебное заведение с ножом, пырнул оппонента.
Напавшего с ножом на одноклассника доставили в полицию
Как рассказала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, школьника, напавшего с ножом на одноклассника, доставили в отдел полиции.
По факту убийства в школе Махачкалы завели уголовное дело
В следственном управлении СКР по Дагестану по факту инцидента в махачкалинской школе №51 завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.