Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства в школе Махачкалы

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям руководителей школы №51 города Махачкалы, где ученик зарезал одноклассника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Также следователям предстоит разобраться с обеспечением безопасности в учебном заведении и оперативно установить причины и условия совершенного преступления. О ходе расследования глава СКР потребовал доложить руководителю республиканского управления ведомства.

Уголовное дело 15-летнего ученика, возбужденное по статье об убийстве, взято под контроль центрального аппарата СКР.

По версии следствия, 11 октября в школы между учениками произошла драка, в ходе которой один из них ударил ножом другого. От полученного ранения подросток скончался в больнице.