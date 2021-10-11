По факту убийства учеником сверстника в дагестанской школе возбудили дело

СК возбудил уголовное дело по факту убийства ученика сверстником в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сверстника учеником одной из школ Махачкалы. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Как уточняется, дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее 11 октября стало известно, что ученик 9-го класса школы №51 Кировского района Махачкалы нанес своему сверстнику ножевое ранение. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался. Другие подробности произошедшего не приводились.

Позже сообщалось, что нападавшего доставили в местный отдел полиции.