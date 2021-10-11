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Появились подробности об убившем одноклассника в Махачкале ученике

Ученики лицея: убийца одноклассника в Махачкале больше года носил на занятия нож
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Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Убивший одноклассника в 51-м лицее в Махачкале ученик больше года носил с собой на занятия охотничий нож. Об этом рассказали другие учащиеся, сообщает Telegram-канал MashGor.

Одноклассницы боялись его и жаловались директору, однако реакции не последовало. В результате другие учащиеся подкараулили подростка за школой и избили, из-за чего он обозлился еще больше, пишет канал. Ученики рассказали, что после этого некоторые из них начали получать сообщения с угрозами.

11 октября подросток предложил выяснить отношения одному из тех, кто избил его. Тот согласился, драка проходила в коридоре. Нападавший достал нож и ударил им противника в сердце.

Ранее сообщалось, что по факту убийства в школе Махачкалы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В учебном заведении работают следователи и криминалисты. Школьник, совершивший нападение, доставлен в отделение полиции. По данным Telegram-канала «112», он утверждал, что погибший сам напоролся на нож во время драки.

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