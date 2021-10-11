Власти отреагировали на убийство ученика одноклассником в Махачкале

Минобрнауки Дагестана направило сотрудников в школу №51 в Махачкале, где один из учащихся убил одноклассника во время драки. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как сообщили в министерстве, властям известно, что ученики конфликтовали и один другого ударил ножом насмерть.

«Наши сотрудники выехали, они сейчас на месте. Пока никаких версий мы не знаем», — сообщили в отделе общего образования.

Ранее другие учащиеся школы №51 в Махачкале рассказали, что убивший одноклассника ученик больше года носил на занятия охотничий нож. По их словам, они жаловались директору, но никакой реакции не последовало, и подростки подкараулили ученика за школой и избили его толпой. После этого он обозлился — некоторые учащиеся начали получать угрозы.

11 октября ученик предложил выяснить отношения одному из тех, кто избил его, и во время драки ударил оппонента ножом. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).