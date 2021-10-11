Омбудсмен рассказала об убившем одноклассника в школе в Махачкале ученике

Омбудсмен Ежова: у напавшего с ножом на одноклассника школьника были проблемы с поведением

Ученик школы №51 в Махачкале, который напал с ножом на одноклассника, раньше попадал в поле зрения психологов — у него были проблемы с поведением. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, сообщает ТАСС.

По ее словам, школьник плохо учился, его родители об этом знали. Ежова добавила, что он поменял одну школу и какое-то время был на домашнем обучении.

Омбудсмен рассказала, что семья подростка не является неблагополучной, в школу №51 его перевели недавно.

Ежова подчеркнула, что в школе, где учился злоумышленник, приостановлены все занятия. Кроме того, с образовательной организацией был заключен договор на охрану, также там установлен металлоискатель, который «по каким-то причинам» не сработал, заявила она.

О том, что в одной из школ Махачкалы ученик нанес сверстнику ножевое ранение, стало известно в понедельник, 11 октября. Пострадавший школьник скончался в больнице. По информации Telegram-канала «112», подростки давно недолюбливали друг друга, часто ссорились и дрались.

Напавшего девятиклассника доставили в полицию. Ход расследования убийства в школе поставил под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.