Минобрнауки Дагестана отреагировало на убийство ученика махачкалинской школы

Минобрнауки Дагестана призвало учителей быть внимательными к детям после убийства в школе

В Минобрнауки Дагестана после убийства ученика 9-го класса призвали руководителей образовательных организаций, педагогов и родителей быть внимательными и чуткими к проблемам детей, оказывать им психолого-педагогическую помощь. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Комиссия, созданная Министерством образования и науки РД, выясняет обстоятельства произошедшего», — отреагировали в ведомстве.

Сотрудники Минобрнауки выразили соболезнования родным и близким погибшего ученика.

11 октября сообщалось , что в махачкалинской школе №51 Кировского района ученик нанес ножевое ранение однокласснику. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице.

Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении директора школы в Дагестане, где произошло убийство. Кроме того, под следствием оказался и заместитель директора, отвечавший в учебном заведении за воспитательную работу. Также уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбудили в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану школы.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова рассказала, что ученик, который напал с ножом на одноклассника, раньше попадал в поле зрения психологов — у него были проблемы с поведением.