Уволенный после гибели ученика директор школы перенес сердечный приступ

Директор школы в Махачкале госпитализирован с сердечным приступом после гибели ученика

У директора школы №51 в Махачкале, которого уволили после гибели ученика от ножевого ранения, случился сердечный приступ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Сообщается, что он госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении уже бывшего директора школы в Махачкале, где в ходе ссоры один ученик зарезал другого.

11 октября в школе между учениками произошла драка, в ходе которой один из них, 15-летний, ударил ножом другого. От полученного ранения подросток скончался в больнице. Возбуждено дело об убийстве.