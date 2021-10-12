Россиянин нашел жену у подруги, убил ее мужа и совершил суицид

РЕН ТВ: ревнивый мужчина застрелил мужа подруги своей жены и покончил с собой в Пушкине

В подмосковном Пушкине у подъезда жилого дома жильцы обнаружили мертвого мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшего нашли вечером 11 октября в микрорайоне Серебрянка. Чуть ранее соседи слышали крики и выстрелы.

По предварительным данным, муж искал свою жену и нашел ее у подруги. По неустановленным пока причинам, мужчина застрелил супруга этой подруги, а затем вышел на улицу и покончил с собой.

11 октября суд в Рязани приговорил к семи годам лишения свободы мужа главного редактора регионального интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой. Ее тело с десятью ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. Главный подозреваемый — муж погибшей — скрылся с места происшествия. Позднее Алексей сдался полиции. По словам мужчины, причиной конфликта стал бракоразводный процесс. Мужчина хотел забрать детей, но Жанна стала звонить брату и подруге, жаловаться и просить помощи. В результате словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой Алексей схватил нож и убил супругу.