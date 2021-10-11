Раненый россиянин сбежал от пытавшегося зарезать его друга

В Архангельской области за попытку убить своего друга предстанет перед судом ранее судимый 42-летний местный житель. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, конфликт между россиянами произошел в ходе совместного распития алкоголя 30 апреля в одной из квартир на улице Ладожской. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанес колющий удар в грудь 31-летнего потерпевшего. Раненый успел быстро отбежать от нападавшего, открыть входную дверь квартиры и выбежать на улицу.

Потерпевший был экстренно госпитализирован, и врачам удалось спасти ему жизнь. Напавший на него задержан. В ходе допроса он рассказал, что дал потерпевшему денег, чтобы тот сходил в магазин. Вернувшись, приятель отдал не всю сдачу, что вынудило обвиняемого взяться за нож. По словам уголовника, он лишь хотел напугать друга и вовсе не собирался его убивать.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в суд.

31 августа сообщалось, что суд Ижевска рассмотрит уголовное дело об убийстве местного жителя его знакомым после игры в шашки за отказ выполнять условия игры — прокукарекать на балконе.

