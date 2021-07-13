Российские рыбаки предстанут перед судом за убийство родственника

В Якутии двое мужчин застрелили родственника из ружей после ссоры во время рыбалки

Двое жителей Якутии предстанут перед судом за убийство родственника во время рыбалки. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 30 ноября 2020 года находившиеся в хижине рыбаки распивали алкоголь. Разговор закончился ссорой и взаимными упреками. Когда россиянин вышел из помещения, чтобы проверить сети, его родственники решили убить его. Один из заговорщиков вышел на улицу и дважды выстрелил из карабина в потерпевшего, попав в грудь и руку.

После этого второй родственник подошел к упавшему, зарядил карабин патроном и выстрелил в голову, добив мужчину. Чтобы сбить следствие со следа, они уничтожили все вещи погибшего, а тело выбросили в воду.

Оба принимали активное участие в поисках пропавшего. Но следователям удалось найти доказательства, что убийство совершили именно они. Уголовное дело по статье 105 («Убийство группой лиц по предварительному сговору») УК РФ и статье 222 («Незаконное приобретение оружия») УК РФ направлено для рассмотрения в Верховный суд республики Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что в Приморском крае российский полицейский во время охоты случайно застрелил рыбака и сбежал с места преступления.