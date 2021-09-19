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Москвич убил и расчленил брата

РЕН ТВ: на Ореховом бульваре в Москве мужчина убил и расчленил своего брата, он задержан
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Фото: pixabay.com

В Москве мужчина убил и расчленил своего брата. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, окровавленные вещи 54-летнего погибшего обнаружила около мусорных баков на Ореховом бульваре его жена в субботу, 18 сентября. Прибывшие в его жилище полицейские обнаружили его расчлененные останки. Было установлено, что мужчина умер около четырех дней назад.

Тем же вечером правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 62-летний брат погибшего. По версии следствия, в среду, 15 сентября, он во время ссоры несколько раз ударил родственника по голове неким предметом. Пострадавший скончался на месте, а его брат, как предполагается, решил расчленить тело, чтобы скрыть преступление. В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления задержан.

Ранее житель Киева убил и расчленил свою 40-летнюю жену и спрятал части тела в морозилке. Ее тело обнаружил родственник украинца. Между супругами регулярно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены, после чего расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. После этого он продолжал жить в квартире еще неделю.

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