Украинец расчленил убитую жену и спрятал в морозилке

Украинец убил и расчленил свою 40-летнюю жену и спрятал части тела в морозилке

Житель Киева убил и расчленил свою 40-летнюю жену и спрятал части тела в морозилке. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В субботу, 27 августа, к правоохранителям обратился мужчина, рассказавший, что обнаружил расчлененное тело женщины в квартире своего родственника в жилом доме на улице Правды. На место выехали следователи, оперативники и эксперты.

По словам начальника полиции украинской столицы Ивана Выговского, к совершению убийства женщины причастен ее 35-летний муж. Между супругами регулярно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены, после чего расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру.

Подозреваемый продолжал жить в этой квартире еще около недели, но впоследствии уехал в город Черкассы, где его задержали местные правоохранители. После побега он находился в доме убитой жены и пытался совершить самоубийство, но этому помешали полицейские. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в поселке Ринкон-де-ла-Виктория в испанской провинции Малага мужчина убил свою сожительницу-россиянку и попытался сжечь труп. Полиция приехала на вызов соседа убийцы, который увидел, как злоумышленник заталкивает женское тело в багажник своего автомобиля. Когда испанец вернулся домой, его ждала полицейская засада. Погибшей россиянке было 36 лет, она жила с 53-летним мужчиной и имела гражданство Испании.