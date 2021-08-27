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Россиянку выбросили из окна восьмого этажа во время застолья

В Симферополе женщину выбросили из окна восьмого этажа во время застолья
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Симферополе пьяный россиянин выбросил свою знакомую из окна восьмого этажа, от полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщает «Лента новостей Крыма».

Инцидент произошел во время застолья в квартире дома по улице Яблочкова в поселке Грэсовски. 50-летний мужчина вступил в конфликт с 39-летней женщиной. В ходе ссоры россиянин перекинул с балкона квартиры знакомую, от полученных травм она скончалась.

Обвиняемого задержали, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 ( «Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина выбросила своего годовалого сына из окна первого этажа. Мальчика госпитализировали, по предварительным данным, он ушиб голову и руку. Его мать была пьяна и сбежала с места происшествия.

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