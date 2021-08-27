Россия
 
Последние новости
В Европе предложили «Газпрому» продать «Северный поток-2»
Украинцам не хватило денег на квартиры
Россиянин поднимал на руки и бил о землю пятилетнюю дочь сожительницы
Украина выступила за усиление присутствия НАТО в Черном море
В России сократят длительность ЕГЭ по двум предметам почти на час
Кремль ответил на вопрос о новом вывозе людей из Кабула
Литовские пограничники пригнали группу нелегалов к белорусской границе
У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба
Водитель протаранил машину скорой помощи в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

Ревнивые жены облили зеленкой и поставили на колени несовершеннолетнюю россиянку

В Иркутской области россиянки остригли и облили зеленкой 17-летнюю девушку из-за ревности
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: страница «НОВОСТНОЙ БОМОНДЪ» во «ВКонтакте»

В Иркутской области две женщины, которые заподозрили своих мужей в измене, раздели, остригли и облили зеленкой 17-летнюю девушку, а потом поставили ее на колени. Ее они посчитали своей соперницей, сообщает «Комсомольская правда».

Россиянки приехали на разборки с несовершеннолетней в соседний город. Они обвиняли ее в том, что девушка позволила себе «общаться» с их мужьями.

«Объясняй, почему тебя здесь девчонки мутузят. Объясняй, иначе ты голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды», — говорила одна из участниц конфликта.

В ответ на оскорбления девушка лишь молчала, но потом призналась, что с одним из мужчин все-таки «ночевала». Тогда ревнивые жены поставили голую пострадавшую на колени и продолжали допрашивать. В настоящее время региональный СК возбудил уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего».

Ранее житель города Новозыбков Брянской области жестоко избил девушку на улице, после чего потерпевшая обратилась в больницу с ушибами. Девушка сообщила, что сожитель напал на нее из ревности после того, как она всю ночь веселилась с подругами. Она отказалась давать показания против него полиции.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ревнивый муж заставил жену съесть обручальное кольцо и забил ее до смерти
Россиянин до смерти забил возлюбленную мухобойкой и получил срок
Липецкий ревнивец устроил фотосессию избитой до смерти жены