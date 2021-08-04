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Испанец убил свою сожительницу-россиянку и попытался сжечь труп

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Фото: Pixabay / Pexels

В поселке Ринкон-де-ла-Виктория в испанской провинции Малага мужчина убил свою сожительницу-россиянку и попытался сжечь труп. Об этом сообщает El Mundo.

Полиция приехала на вызов соседа убийцы, который увидел, как злоумышленник заталкивает женское тело в багажник своего автомобиля. Добравшись до его дома, наряд обнаружил капли крови в гараже. Позже сотрудники нашли недалеко от шоссе труп женщины с сильными ожогами.

Когда испанец вернулся домой, его ждала полицейская засада. На переднем сиденье машины убийцы правоохранители обнаружили паяльную лампу, которой мужчина, предположительно, хотел сжечь тело сожительницы. Причину и способ убийства полиция не разглашала.

Погибшей россиянке было 36 лет, она жила с 53-летним мужчиной и имела гражданство Испании. В El Mundo отметили, что с начала 2021 года в Испании 28 женщин были убиты своими бывшими или нынешними партнерами.

В марте стало известно, что британец Томас Макканн убил свою жену Ивонну во время ссоры. Перепалка началась из-за того, что женщина разморозила его чипсы, хранящиеся в морозильнике. Томас задушил Ивонну, расчленил ее тело, разложил его по пакетам и поставил рядом с мусорным баком. Труп нашли соседи Макканнов, прогуливающиеся с собакой.

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