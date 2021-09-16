Историку-расчленителю Соколову отказано в новом психиатрическом обследовании

Санкт-Петербургский городской суд отклонил ходатайство защиты о проведении новой психиатрической экспертизы историку Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет заключения за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Адвокат Сергей Лукьянов настаивал на том, что у его клиента были признаки аффекта в момент совершения преступления. Также он просил суд допросить эксперта, который давал заключение о состоянии Соколова прежде. Однако представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева выступила против нового обследования осужденного. Она напомнила, что Соколов искал в интернете места, чтобы там спрятать останки погибшей. Такое поведение подтверждает то, что он отдавал отчет своим действиям, уверена Бакшеева.

В итоге суд не нашел оснований для повторной психиатрической экспертизы осужденного и перешел к рассмотрению его жалобы на приговор. Защита просит отменить его как незаконный и направить дело Соколова на пересмотр. Либо учесть ряд смягчающих обстоятельств и снизить наказание.

25 декабря Соколова признали виновным в убийстве любовницы и незаконном хранении оружия, из которого он ее застрелил. По совокупности статей он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после которого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.