Маэстро Понасенков попросил отпустить историка-расчленителя Соколова

Публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, написал открытое письмо в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России и попросил отпустить на один вечер преподавателя СПбГУ Олега Соколова, осужденного за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко. Текст опубликован в посвященной Маэстро группе во «ВКонтакте».

По словам Понасенкова, по решению суда Соколов должен был принести ему публичные извинения, и добавил, что историк также должен ему денег. Маэстро подчеркнул, что приставы перечисляют эту сумму ему на карту частями, и обратился к руководству ФСИН с «необычной, но совершенно реалистичной и красивой просьбой».

Понасенков отметил, что в ближайшее время у него пройдет сольный концерт. «И вот я бы хотел, чтобы вы отпустили тов. Соколова на один вечер — провести мой концерт в качестве как бы мужчины. Я бы зачел ему гонорар ведущего за долг передо мной и за извинения», — предложил он.

Маэстро также заявил, что разрешение провести концерт положительно скажется на имидже ФСИН. «Все же расчленитель будет на одной сцене с честью и совестью СССР (народной артисткой России Анной Шатиловой) и с тем же самым современной России (то есть со мной)», — добавил Понасенков в открытом письме.

Он также уточнил, что готов взять на себя «обеспечение доставки» Соколова в концертный зал и обратно, и добавил, что транспортировка Соколова будет соответствовать всем стандартам и нормам. Маэстро также заверил, что его помощники готовы принять историка-расчленителя под расписку.

В конце декабря суд признал Соколова виновным в убийстве и расчленении своей любовницы Анастасии Ещенко. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Понасенков обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Понасенкова.