Понасенков задумал открыть «музей завистливых идиотов» в квартире Соколова

Историк и публицист Евгений Понасенков раскрыл планы открыть «исторический музей завистливых идиотов» в квартире доцента-убийцы Олега Соколова. О своей задумке он рассказал изданию 78.ru.

Такое заявление научный оппонент осужденного сделал после того, как одержал очередную победу в суде. Соколов проиграл два процесса, и по их результатам он должен не только принести извинения, но и компенсировать моральный ущерб.

Понасенков отметил, что доцент-убийца должен ему большую сумму денег, он не расплатился с ним по предыдущему иску, поэтому судебные приставы перечисляют ему пенсию историка. Он добавил, что это будет происходить «до скончания века», потому что выплаты маленькие.

«А теперь по новому проигранному суду еще огромная сумма судебных издержек будет на нем. Как он отдавать это будет, не понятно, скорее всего, это будет процесс описи его имущества, то есть квартиры», — пояснил публицист. Он заключил, что жить в доме Соколова, где произошло убийство, не планирует, но хочет организовать там экспозицию, куда войдут гравюры, фотографии, статьи и даже «отдельный уголок с лампадкой», посвященный бывшему хозяину.

Ранее Понасенков высказался насчет признания Соколовым в суде вины в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе судебных заседаний обвиняемый также утверждал, что оппонент устраивал ему травлю в интернете. Однако сам публицист называет эти обвинения «бреднями скота».

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Понасенков обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию оппонента ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Понасенкова.

Доцента-убийцу Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками. Позже историк признался, что убил и расчленил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко.