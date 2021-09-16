Суд отказал историку-расчленителю в общественном защитнике

Санкт-Петербургский городской суд отказал в предоставлении общественного защитника историку-расчленителю Олегу Соколову во время рассмотрения апелляции на приговор и отклонил соответствующее ходатайство. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам осужденный доцент просил предоставить ему защитника Екатерину Красовскую для «донесения правды», а также озвучивания заявлений для общественности и общения с родственниками. «Отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку доводы не свидетельствуют о законности предоставления общественного защитника», — вынесла вердикт судья.

Она добавила, что интересы Соколова уже представляют два профессиональных адвоката. Гособвинение также считает, что оснований для удовлетворения требований историка нет.

Ранее в том же судебном заседании 16 сентября Соколову, осужденному на 12,5 лет заключения за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, было отказано в проведении новой психиатрической экспертизы. Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева выступила против нового обследования осужденного.

25 декабря Соколова признали виновным в убийстве любовницы и незаконном хранении оружия, из которого он ее застрелил. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после которого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

