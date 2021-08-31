Россиянин убил друга из-за отказа кукарекать на балконе после игры в шашки

Россиянину, убившему друга за отказ кукарекать после проигрыша в шашки, грозит 15 лет

Суд Ижевска рассмотрит уголовное дело об убийстве местного жителя его знакомым после игры в шашки за отказ выполнять условия игры — прокукарекать на балконе. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По вресии следствия, в июле 2021 года житель Ижевска совершил убийство знакомого в жилом многоквартирном доме. Они употребляли спиртные напитки и играли в шкшки. По условиям игры, проигравший должен был выйти на балкон и громко прокричать «кукареку». Однако, проиграв, потерпевший отказался выполнять условие, вследствие чего между ним и его другом произошел конфликт. По данным прокуратуры, обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, в результате чего мужчина скончался.

Дело направили в Индустриальный районный суд Ижевска. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Камчатке сторож рыбзавода убил коллегу и попытался сжечь заживо свидетеля преступления. По версии следствия, в ночь на 12 февраля находившийся в помещении по переработке рыбной продукции сторож подрался со своим 40-летним коллегой и нанес противнику несколько проникающих ударов ножом. Осознав, что потерпевший не выживет, он решил избавиться от нежелательного свидетеля — еще одного коллеги, спавшего в этом же помещении.