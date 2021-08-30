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Российский сторож зарезал одного коллегу и попытался заживо сжечь другого

На Камчатке сторож рыбзавода убил коллегу и попытался сжечь заживо свидетеля преступления
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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении сторожа местного рыбзавода, убившего коллегу и попытавшегося сжечь заживо другого. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на 12 февраля находившийся в помещении по переработке рыбной продукции сторож поругался со своим 40-летним коллегой. Конфликт перерос в драку, в результате которой обвиняемый нанес противнику несколько проникающих ударов ножом. Осознав, что потерпевший не выживет, он решил избавиться от нежелательного свидетеля — еще одного коллеги, спавшего в этом же помещении.

Набросившись на потерпевшего, он нанес ему не менее шести ударов ножом, но противник оказался крепким, стал сопротивляться и сумел скрыться, несмотря на серьезные ранения. Понимая, что жертва истекает кровью и прячется где-то в помещении, сторож нашел канистру с горючим веществом, запер предприятие и, используя жидкость в канистре, устроил поджог. Однако потерпевшему удалось спастись и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и поджоге. После утверждения региональной прокуратурой обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 августа сообщалось, что в квартире на востоке Москвы мужчину застрелили из охотничьего ружья во время застолья.

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