Тела россиянки и двух детей обнаружили под окнами жилого дома в Москве

Тела матери и двух детей обнаружили под окнами жилого дома в Москве

В Москве на Левобережной улице 34-летняя женщина убила двоих маленьких детей и покончила с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, одному ребенку было 4 года, второму — месяц.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, тела погибших обнаружили возле многоэтажного дома. Ведомство выясняет причины и обстоятельства произошедшего, организована проверка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух малолетних»), сообщила «Ленте.ру» представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Она уточнила, что, по предварительным данным, причиной гибели женщины и двух ее детей стал суицид.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске 11-летняя школьница попыталась совершить самоубийство во время видеозвонка подруге. Друзья девочки рассказали, что она часто говорила о своих намерениях и жаловалась на строгость матери. В день произошедшего она тоже говорила о суициде, но никто не отнесся к этому серьезно. Девочку нашли возле подъезда жилого дома с переломами, она находится в больнице в тяжелом состоянии.