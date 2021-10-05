Российская школьница пыталась покончить с собой по видеосвязи с подругой

В Ульяновске 11-летняя школьница пыталась покончить с собой по видеосвязи с подругой

В Ульяновске 11-летняя школьница пыталась покончить с собой во время видеозвонка подруге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам друзей, пятиклассница часто говорила о своих намерениях и жаловалась на строгую мать, которая не пускала ее гулять. В день инцидента девочка опять говорила о суициде, однако ее слова никто не воспринял всерьез.

Школьницу нашли возле подъезда дома со множественными переломами, ее госпитализировали. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии. Мать отрицает наличие конфликта с дочерью. По ее словам, школьница сама не ходила гулять, так как была очень замкнутой.

Ранее в Кургане 15-летняя девочка трижды пыталась покончить с собой из-за избиений матери на протяжении 10 лет. С января 2010 по апрель 2020 года мать систематически избивала ее и совершала другое насилие. Из-за этого у подростка возникло психическое расстройство.

