На озере в российском городе нашли второе за два месяца тело бизнесмена

На озере Шарташ в Екатеринбурге обнаружено второе за два месяца тело. Сотрудники правоохранительных органов нашли на восточном берегу озера труп пропавшего 10 сентября 42-летнего бизнесмена. Об этом рассказал журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, сообщает в среду, 15 сентября, РИА Новости.

«При первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметил он, добавив, что точную причину смерти предпринимателя установит судебно-медицинская экспертиза.

Представитель Следственного комитета добавил, что сейчас оперативники опрашивают родственников и знакомых бизнесмена, а также изучают характеризующие его документы.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что об исчезновении предпринимателя полиции сообщила его супруга.

«Спустя всего несколько часов после поступившего сообщения о пропаже гражданина была обнаружена его автомашина — у одного из домов по улице Пески», — сообщили в УМВД.

Как сообщает информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости», что имя погибшего Александр Шабалин. Информированный источник издания сообщил, что бизнесмен оставил предсмертную записку.

Ровно два месяца назад, 15 июля, сообщалось, что в том же месте, в районе Шарташа в Екатеринбурге, было найдено тело бизнесмена, который пропал за три дня до этого. Тело 47-летнего Сергея Кочергина обнаружил возле озера проезжавший мимо велосипедист, который вызвал на место полицию. Рядом с погибшим лежал велосипед, на котором он катался вокруг водоема. Как отмечалось, по предварительным данным, причиной смерти стал суицид.