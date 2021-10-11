Власти Москвы начали проверку после смерти женщины с двумя детьми

Детский омбудсмен Москвы Ярославская начала проверку после смерти женщины с двумя детьми

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская начала проверку после смерти женщины с двумя детьми на Левобережной улице. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка Ирина Мельникова, пишет «Говорит Москва».

По ее словам, аппарат омбудсмена уже взял ситуацию под контроль, а сама Ярославская сотрудничает с правоохранительными органами.

«Она подключилась, чтобы выяснить ситуацию, которая привела к трагедии», — рассказала Мельникова.

Ранее 11 октября стало известно, что на Левобережной улице в Москве 34-летняя женщина убила двоих маленьких детей и покончила с собой. В столичной прокуратуре сообщили, что тела погибших были найдены рядом с многоэтажным домом.

Как сообщила «Ленте.ру» представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).