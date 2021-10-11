Появились кадры c места гибели россиянки с двумя детьми в Москве

В сети появились кадры с места гибели женщины с двумя детьми на севере Москвы

В сети появилось видео с места гибели женщины и двух детей. Его публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что здание оцеплено сотрудниками полиции. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

О том, что 34-летняя женщина убила двоих маленьких детей и покончила с собой на Левобережной улице в Москве, стало известно в понедельник, 11 октября. Одному ребенку было 4 года, второму — месяц. В прокуратуре сообщили, что тела троих погибших нашли возле жилого дома.

Ранее в в Ульяновске 11-летняя школьница попыталась совершить самоубийство во время видеозвонка подруге. Друзья девочки рассказали, что она часто говорила о своих намерениях и жаловалась на строгость матери. В день инцидента девочка опять говорила о суициде, однако ее слова никто не воспринял всерьез.