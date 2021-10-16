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В российском городе мигранты до смерти избили молодого отца

В Обнинске 26-летний молодой отец погиб после драки с мигрантами в центре города
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Толпа до смерти избила жителя Обнинска в Калужской области, передает портал obninsk.name.

Несколько россиян и иностранцев, жители Обнинска и гости из ближнего зарубежья, отдыхали в развлекательном комплексе на проспекте Ленина — в центре города. Между ними начался конфликт, который перерос в драку. 26-летнему участнику потасовки сломали нос, из-за чего открылось сильное кровотечение. Он вместе с приятелем вызвал такси и отправился домой, но затем скончался. У погибшего остался полуторагодовалый ребенок.

По словам местных жителей, на молодого отца напали мигранты. Они винят в убийстве жителя Душанбе, который после произошедшего покинул Россию. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи хотят назначить дополнительную экспертизу и эксгумировать тело.

В сентябре в российском селе Бужаниново под Сергиевым Посадом мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину. После этого около 200 человек вышли на улицы с требованием наказать преступников.

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