Местные жители рассказали о мигрантах из общежития в Подмосковье

Жители поселка Бужаниново, где, по предварительным данным, мигранты изнасиловали и убили пенсионерку, рассказали о поведении живущих в местном общежитии приезжих. Об этом сообщает News.ru.

«Знакомой девочке девять лет. Ей предлагали 50 рублей и чупа-чупс. Она не взяла. Ее обложили матом, мол, мы потратились, а ты уходишь», — рассказала местная жительница.

По словам другой россиянки, которая проживает в поселке, мигранты приставали к несовершеннолетним девушкам, а также грубо обращались с ними. «Все на сексуальной почве», — заявила она.

Кроме того, женщина отметила, что жители были против строительства общежития и жаловались властям. Те отвечали, что жить в помещениях будут только русские. Местная жительница добавила, что раньше мигранты не выходили из общежития и передвигались «перебежками», однако сейчас, по ее словам, они чувствуют себя «хозяевами жизни».

В поселке Бужаниново в Подмосковье мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку. После инцидента более 200 жителей поселка в знак протеста собрались у общежития, где проживают иностранные граждане — они требовали наказания для рабочих, которые жестоко расправились с пожилой россиянкой. Также местные жители рассказали о том, что боятся отпускать подростков на улицу одних из-за поведения мигрантов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие. Позже стало известно, что подозреваемые в убийстве пенсионерки мигранты там не жили.