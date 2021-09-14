Подозреваемые в убийстве пенсионерки в Подмосковье мигранты не жили в общежитии

Михаил Токарев: подозреваемые в убийстве пенсионерки в Бужаниново мигранты жили в палатках

Двое мигрантов, подозреваемых в убийстве пенсионерки в подмосковной деревне Бужаниново, не жили в общежитии. Об этом заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы следователей. Его слова передает ТАСС.

«Эти двое людей жили на дачном частном участке в "Приозерье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров, — сказал Токарев. — Никакого отношения к общежитию не имеют».

Он отметил, что подозреваемые проживали в палатке и строили частный дом. По его данным, оба мигранта являются гражданами Таджикистана.

После информации о жестокой расправе над пенсионеркой в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области вечером 13 сентября местные жители в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. В свою очередь глава Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.