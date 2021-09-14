Появилось видео из общежития под Москвой после резонансного убийства мигрантами

Мигранты, которые проживали в общежитии села Бужаниново в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, выехали из него после резонансного убийства местной жительницы. Кадры происходящего опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео мигранты с сумками и пакетами выходят из здания и направляются к зеленому автобусу. Далее заполненное людьми транспортное средство отъезжает от здания.

Ранее появилась информация о том, что предприятие «Экоокна», где работали мигранты, изнасиловавшие и убившие 65-летнюю жительницу в Подмосковье, вывезло своих сотрудников из общежития, вокруг которого был устроен сход местных.

До этого глава Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.