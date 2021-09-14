Власти рассказали о вывозе мигрантов из общежития в Подмосковье после убийства

Советник главы Сергиево-Посадского округа Подмосковья Антон Емелин рассказал о вывозе мигрантов из общежития села Бужаниново после резонансного убийства местной жительницы. Его слова передает РИА Новости.
«У жителей требование одно — чтобы мигранты не проживали в здании общежития. Это требование выполнено. Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие», — подтвердил он. Власти заверили, что оно расположено на частной закрытой территории и охраняется. До работы мигранты будут добираться организованно на автобусе, добавили там. «Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам», — добавил Емелин.
14 сентября следователи предъявили обвинение двоим гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.
После информации о жестокой расправе в городском округе Сергиев Посад местные жители в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами, которые пристают к школьницам, из-за чего родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Гибель женщины стала последней каплей. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал жителям решить вопрос с закрытием общежития.