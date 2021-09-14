Стало известно о защищавшей мигрантов полиции после убийства в Подмосковье

Сотрудники полиции защищали общежитие с мигрантами от местных жителей, устроивших сход после убийства пенсионерки, в котором обвинили двух иностранцев. Об этом «Ленте.ру» рассказал житель села Бужаниново под Сергиевым Посадом Андрей Трофимов.
По его словам, к полуночи в центре села собрались около 300 человек, требовавших от местных властей выдворить приезжих из поселка. «У людей накипело. Полицейские приехали сразу, окружили все общежитие мигрантов машинами», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Трофимов уверен, что сотрудники правоохранительных органов опасались самосуда, который могут устроить местные жители, и поэтому обеспечили защиту общежития.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться с жалобами жителей села после резонансного убийства.
14 сентября следователи предъявили обвинение двоим гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.
После информации о жестокой расправе в городском округе Сергиев Посад местные жители в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами, которые пристают к школьницам, из-за чего родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Гибель женщины стала последней каплей. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал жителям решить вопрос с закрытием общежития.