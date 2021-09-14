Стало известно о защищавшей мигрантов полиции после убийства в Подмосковье

Сотрудники полиции защищали общежитие с мигрантами от местных жителей, устроивших сход после убийства пенсионерки, в котором обвинили двух иностранцев. Об этом «Ленте.ру» рассказал житель села Бужаниново под Сергиевым Посадом Андрей Трофимов.

Материалы по теме «Они не боятся правосудия» Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы? «У людей накипело» Что происходит в подмосковном поселке, где местные решили изгнать мигрантов после жестокого убийства

По его словам, к полуночи в центре села собрались около 300 человек, требовавших от местных властей выдворить приезжих из поселка. «У людей накипело. Полицейские приехали сразу, окружили все общежитие мигрантов машинами», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Трофимов уверен, что сотрудники правоохранительных органов опасались самосуда, который могут устроить местные жители, и поэтому обеспечили защиту общежития.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться с жалобами жителей села после резонансного убийства.

14 сентября следователи предъявили обвинение двоим гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе в городском округе Сергиев Посад местные жители в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами, которые пристают к школьницам, из-за чего родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Гибель женщины стала последней каплей. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал жителям решить вопрос с закрытием общежития.