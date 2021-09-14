Возмущенные убийством жители подмосковного Бужаниново заговорили про самосуд

Местный житель рассказал о мигрантах в Бужаниново, где произошло убийство пенсионерки

Местные жители подмосковного села Бужаниново недовольны соседством с мигрантами и требуют вывезти их, а общежитие расселить. Об этом рассказал «Ленте.ру» житель села Андрей Трофимов.

По его словам, на сходе, который стихийно прошел поздним вечером 13 сентября, собралось не меньше 300 человек. Люди простояли почти шесть часов в ожидании приезда чиновников.

«Народ подтянулся со всего Бужаниново — у людей накипело. Гастарбайтеры прямо за домами резали баранов, что-то отмечали, шумели и мусорили», — заявил Трофимов. Он добавил, что еще пять лет назад в здании, где сейчас располагается общежитие мигрантов, были танцы для детей, кружки, библиотека, но постепенно все они закрылись. Прежде в Бужаниново почти не было гастарбайтеров.

«Местные вспоминают те времена с теплотой. Тогда не боялись отпускать детей в школу, не боялись ходить по улицам. В Бужаниново все друг друга знали, как в любой большой деревне. А теперь люди стали бояться», — заметил он.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что жестокое убийство пенсионерки шокировало местных жителей, люди очень жестко реагировали — говорили, что будут вершить самосуд, что сожгут общежитие. Родители боялись отпускать детей в школу, многие пропустили учебу.

«Ведь погибшую вначале искали несколько часов, а потом весь поселок обсуждал, в каком виде ее нашли и что с ней сделали», — сказал местный житель.

Селяне требуют расселить общежитие, а здание вернуть в муниципальную собственность и вернуть туда кружки.

Ранее 14 сентября сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться с жалобами жителей села после резонансного убийства.

Следователи предъявили обвинение двоим гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области местные жители в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами. Власти пообещали закрыть общежитие.