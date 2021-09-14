Местные жители рассказали о беспределе мигрантов под Сергиевым Посадом

Мигранты в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом пристают к женщинам и детям, покупают подросткам алкоголь и угрожают местным жителям. Об этом «Ленте.ру» рассказали сами жители села. По их словам, после приезда мигрантов стало страшно не только выпускать детей на улицу, но и самим выходить из дома.

По словам местной жительницы Марии (имена героев материала изменены), проблема с мигрантами в селе наблюдалась уже давно: мужчины приставали к женщинам и даже детям.

«Наглое, вызывающее поведение у этих носителей "уюта и комфорта". Гастарбайтеры шатались пьяные по селу, приставали к женщинам и подросткам. Предлагали школьницам секс за выпивку, свистели им вслед и не давали прохода. Последний раз у магазина девочки на велосипедах катались, рядом толпа этих мужчин. Так они шеи себе посворачивали, глядя им вслед. Кричали что-то на своем языке и показывали руками что, мол, пойдем трахаться. Девочкам лет по 12-13. То есть для них без разницы, что подростки, что старушки», — считает женщина.

Мария рассказала, что часть жителей общежития уже вывезли на автобусах в соседнее село, остальные заперлись в здании под охраной сотрудников полиции.

На вчерашней сходке местные останавливаться не собираются — женщина сообщила «Ленте.ру», что сегодня планируется повторное собрание на том же месте.

«Вроде как глава обещал приехать, местное руководство из полиции. [Губернатор Московской области Андрей] Воробьев уже распорядился общагу прикрыть, но может так получится, как в Хотьково. Когда мигрантов вывезли демонстративно, а через три дня ночью вернули обратно», — предположила собеседница.

Другая жительница Бужаниново, Елена, рассказала, что раньше в здании, которое теперь стало «общежитием для нелегалов», находилась администрация. После того как его выкупило местное предприятие «Экоокна», жизнь селян превратилась в ад.

«Раньше там дети занимались танцами, в здании располагались физиокабинет, библиотека, зубной кабинет. Бывшая администрация быстро превратилась в общежитие для нелегалов. Их очень много! Они работают в несколько смен и живут по 14 человек в каждой комнате. По началу народ очень возмущался, и собственник здания пообещал, что они по поселку разгуливать не будут. Но прошло совсем немного времени, и они заполонили все. На баскетбольной площадке, расположенной у ДК "Юность" их собирается по 20-30 человек, они играют в баскетбол. Они во всех магазинах, особенно в вечернее время», — пожаловалась Елена.

Больше всего женщина переживает за детей. Она рассказала, что даже ее дочери-подростку регулярно поступают неоднозначные предложения от мигрантов.

«Они пристают даже к девятилетним детям, — ужаснулась собеседница «Ленты.ру». — Мы не понимаем их язык, они в след постоянно молодым что-то кричат и смеются. Не очень приятно становится. А когда у них праздник Курбан-байрам, они вообще ставят перед общежитием на улице столы длиной по 20 метров и празднуют. Режут баранов и молятся на детских площадках».

Елена отметила, что у жителей Бужаниново уже складывается впечатление, что село им больше не принадлежит, они стали чужими, и жить на этой чужой территории становится все опаснее. Единственным возможным выходов они считают запрет мигрантам на проживание в поселке.

«До открытия общежития для мигрантов все было спокойно, детей отпускали гулять, никто никого не боялся. Я коренной житель этого села, мои бабушки, прабабушки здесь жили без страха. Сейчас страшно всем. Последней каплей было убийство Натальи Ивановны, вот поэтому у жителей поселка накипело, все и вышли на сход с требованием убрать мигрантов с территории поселка, потому что жить так стало невыносимо», — объяснила женщина.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.