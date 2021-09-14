Освещавший народный сход после убийства пенсионерки журналист сообщил об угрозах

Журналист Андрей Трофимов, освещавший народный сход вокруг общежития для мигрантов после изнасилования и убийства пенсионерки в Сергиевом Посаде, начал получать угрозы. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Трофимов рассказал, что приехал 13 сентября в Сергиев Посад, чтобы взять комментарии у местных жителей, которые вышли на народных сход из-за убийства пожилой россиянки. Журналист отметил, что ни полицейское начальство, ни руководители округа не смогли приехать к людям, и поэтому решил выйти в прямой эфир, чтобы попросить коллег поддержать их.

«Во время схода через различных людей мне передавали, чтобы я с этим делом закруглялся и не будоражил эту тему, чтобы в прессе проблема не освещалась, иначе меня будут привлекать как организатора несанкционированного митинга и за разжигание межнациональной розни, хотя я ничего не разжигал, никого ни к чему не призывал», — пожаловался он.

Трофимов подчеркнул, что он лишь выполнял свою работу. «Даже говорили, что прямо с утра могут прийти ко мне домой, но я подумал, что это просто элемент запугивания. Сейчас гораздо хуже есть статья — "Разжигание межнациональной розни". Люди откровенно говорили, не задумываясь о тонкостях законов. Я абсолютно не националист и в своих репортажах нигде не позволил себе выдать что-то запрещенное в эфире», — сказал он.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение двум гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки в селе Бужаниново Московской области. Следователь намерен ходатайствовать об их аресте. Отмечается, что мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было найдено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе над пожилой россиянкой десятки местных жителей в знак протеста устроили народный сход возле здания общежития, где проживают мигранты. Собравшиеся люди потребовали наказать гастарбайтеров, убивших 65-летнюю женщину, и пожаловались на серьезные проблемы с мигрантами, которые, по их словам, пристают к школьницам. Они также сообщили, что родители боятся отпускать подростков на улицу одних.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал жителям решить вопрос с закрытием общежития.