Полиция проверит кинувших «ради забавы» фрукт в пожилого россиянина мигрантов

МВД: в Самаре проверят торговцев-мигрантов, которые кинули фрукт в пенсионера

В Самаре полиция проверит мигрантов, которые якобы «ради забавы» кинули фрукт в проходившего мимо пожилого россиянина и попали ему в глаз. Об этом сообщается в группе регионального управления МВД во «ВКонтакте».

Запись инцидента, на которой неравнодушные местные жители отчитывают приезжих, появилась в соцсетях 14 октября.

МВД по Самарской области уточняет, что конфликт между торговцами и пенсионером произошел в одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе города.

«Материал зарегистрирован в дежурной части отдела полиции, в настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении полиции.

7 октября стало известно, что в городе Александровске Пермского края приезжие строители избили 13-летнего подростка за то, что тот якобы сломал бордюр.