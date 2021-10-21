В МВД раскрыли подробности о едином документе для мигрантов

МВД: единый документ для мигрантов будет содержать чип с их биометрическими данными

Единый документ для мигрантов будет содержать чип с персональными данными иностранца, в том числе его биометрическими показателями. Такие подробности раскрыл заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов, сообщает «Российская газета».

«Такой документ будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными гостя, а также информацию о его действующем статусе, выданной ему визе, сроке ее действия и другие сведения», — рассказал Адзинов.

По его словам, введение единого документа для приезжих подразумевает законопроект ведомства в сфере миграции.

По данным МВД, наличие такой ID-карты упростит для мигрантов получение доступа к сервисам государственных услуг. Также станет легче подтверждать законность их нахождения на территории России.

Ранее МВД предложило изменить порядок пребывания иностранцев и ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. По словам первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового, режим долгосрочного пребывания предполагает проживание иностранца в стране более 90 дней в течение полугода, краткосрочного проживания — до 90 дней. Право на постоянное проживание предполагает получение вида на жительство, а также возможность приобретения гражданства.